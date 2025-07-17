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Президент РФ отметил постепенное восстановление отношений с МОК
16 июля 2025 / 21:15
Президент РФ отметил постепенное восстановление отношений с МОК
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Отношения России и Международного олимпийского комитета (МОК) понемногу восстанавливаются. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин при общении с рабочими Магнитогорского металлургического комбината.

Один из участников беседы поинтересовался у главы государства, будет ли спортивное самбо включено в олимпийскую программу.

"У нас с олимпийским комитетом еще много проблем", - отметил Путин. "У нас постепенно сегодня восстанавливаются отношения с олимпийским комитетом", - добавил он.

Самбо же российский лидер назвал не только зрелищным, но и демократичным видом спорта. По его мнению, стоит побороться за добавление самбо в олимпийскую программу, тем более что у России в нем хорошие показатели.

Путин является мастером спорта по самбо и дзюдо.

В 2021 году самбо получило признание Международного олимпийского комитета и олимпийский статус, а в 2024 году министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ о признании самбо олимпийским видом спорта в РФ. В программу Олимпийских игр самбо на сегодняшний день не включено.

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