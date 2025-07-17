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Экономика
Трамп: США добиваются снижения цен на нефть
16 июля 2025 / 21:32
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация добивается снижения стоимости нефти на мировых рынках.
"Сегодня цена на нефть составила $64 за баррель. Это отлично. И на самом деле это будет способствовать прекращению войн", - отметил он в начале встречи в Белом доме с премьер-министром, наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой.
"Мы рассчитываем, что сможем добиться еще некоторого снижения стоимости нефти", - указал Трамп.
Ранее нынешний американский лидер не раз заявлял, что его администрация будет принимать меры по наращиванию добычи углеводородов в США. В феврале он подписал исполнительный указ об образовании национального совета по энергетическому доминированию.
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