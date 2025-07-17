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Политика
Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на пост главы Минобороны
16 июля 2025 / 21:47
© Ukrainian Presidential Press Office via AP/ТАСС
Владимир Зеленский выдвинул на пост министра обороны Украины кандидатуру Дениса Шмыгаля, который ранее возглавлял правительство страны.
"Сегодня я уже подписал документы в Верховную раду о Денисе Шмыгале в качестве нового министра обороны", - сообщил Зеленский в видеообращении, которое разместил в своем Telegram-канале.
Ранее в среду Рада приняла отставку Шмыгаля с поста премьера. Это влечет за собой отставку всего кабинета министров. Минобороны до сегодняшнего дня возглавлял Рустем Умеров, который, предположительно, отправится послом в США.
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