Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев полагает, что экономика Евросоюза продолжает самоуничтожаться в замедленном темпе. Соответствующую точку зрения он изложил, комментируя заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о несогласии страны с проектом семилетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы.

"Экономическое самоубийство Европейского союза продолжается, просто в замедленном темпе", - указал Дмитриев на английском языке в соцсети X.

Еврокомиссия включила в проект следующего семилетнего бюджетного плана ЕС на 2028-2034 годы отдельную статью расходов в размере €100 млрд на поддержку Украины в конфликте с Россией. На этой неделе документ был официально представлен членам сообщества. Переговоры по этому вопросу между Еврокомиссией и странами объединения могут продолжаться до конца 2027 года.