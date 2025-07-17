Власти Исландии имеют достаточную общественную поддержку, чтобы возобновить переговоры о присоединении к Европейскому союзу. Об этом заявила глава МИД страны Торгердур Катрин Гуннарсдоуттир в интервью европейскому изданию Politico.

"Я бы сказала, что общественность поддерживает возобновление переговоров о членстве в ЕС", - отметила она накануне визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в страну. По словам министра, возобновление переговоров "жизненно важно с точки зрения геополитической ситуации". Она также обратила внимание, что Исландия продвинулась "довольно далеко в переговорном процессе" с 2013 года.

Гуннарсдоуттир заявила, что "доверяет нации и народу Исландии" и надеется, что "люди проголосуют за". Вместе с тем она подчеркнула, что хотела бы "ускорить процесс", но хорошо понимает, что такие "чувствительные" темы, как рыболовство, сельское хозяйство и энергетика, станут "камнем преткновения" на переговорах.

Ожидается, что Фон дер Ляйен 17 июля встретится с премьер-министром Исландии Криструной Фростадоуттир и посетит авиабазу Кеблавик.

Исландия не является членом ЕС, однако входит в Шенгенскую и Европейскую экономическую зону. Страна более десятилетия назад отозвала свою заявку на вхождение в ЕС, однако находящаяся у власти коалиция планирует провести новый референдум в 2027 году.

По данным опроса компании Prósent, 58% исландцев поддерживают возобновление переговорного процесса с ЕС, за членство в объединении выступают только 45%, против присоединения 35%.