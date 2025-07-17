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США планируют ввести пошлины в 10-15% на импорт из 150 небольших стран
17 июля 2025 / 10:59
США планируют ввести пошлины в 10-15% на импорт из 150 небольших стран
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Соединенные Штаты намерены ввести импортные пошлины в размере 10-15% на импорт товаров из около 150 некрупных стран. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Real America's Voice.

"Мы планируем объявить одну цифру для оставшихся почти 150 небольших стран. И это будет, вероятно, 10% или 15%. Мы еще не решили", - отметил американский лидер.

2 апреля Трамп объявил о применении таможенных пошлин в отношении продукции 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США заявил о 90-дневной паузе для части ответных пошлин, что, как уточнили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%.

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