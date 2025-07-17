Российский рынок акций отметился снижением в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 17 июля отметился снижением индекса Мосбиржи на 0,11%, до 2 773,97 пункта, индекс РТС также опускался на 0,11% - до 1 120,93 пункта. Об этом свидетельствуют данные площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи перешел к слабому росту и торговался на уровне 2 778,78 пункта (+0,06%), индекс РТС составлял 1 122,88 пункта (+0,06%).

Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи вырос на 2,4 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,862 рубля, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

По состоянию на 10:15 мск индекс Мосбиржи вновь вернулся к снижению и находился на уровне 2 756,02 (-0,04%), индекс РТС составлял 1121,78 пункта (-0,04%). Вместе с тем курс юаня ускорил рост и торговался на уровне 10,881 рубля (+4,25 копейки).