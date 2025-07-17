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Москва передала Киеву еще 1 тыс. тел солдат ВСУ
17 июля 2025 / 11:43
Москва передала Киеву еще 1 тыс. тел солдат ВСУ
© ТАСС

Россия в продолжение Стамбульских договоренностей передала украинской стороне еще 1 000 тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), получив в ответ 19 тел погибших российских бойцов. Соответствующее сообщение разместил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

"В продолжение договоренностей "Стамбула" передали Украине еще 1 000 тел солдат ВСУ. Получили 19 тел погибших наших бойцов. Да упокоятся они на родной земле", - говорится в сообщении.

Второй раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом состоялся в Стамбуле 2 июня. Встреча продлилась немногим больше часа. Стороны произвели обмен документами со своим видением аспектов урегулирования конфликта. Мединский тогда сообщил, что Москва в одностороннем порядке намерена передать 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих.

Вместе с тем стороны согласовали обмен тяжелобольными и молодыми (до 25 лет) пленными по формату "всех на всех" - с каждой стороны минимум 1 тыс. человек. По данным Мединского, украинская сторона передала российской список из 339 детей, потерявших контакт с родителями.

Дата третьего раунда переговоров к настоящему моменту не назначена. 

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