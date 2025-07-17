Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 июля 2025 / 18:29
КОТИРОВКИ
USD
17/07
77.9585
EUR
17/07
90.5635
Новости часа
Сергей Шойгу: «НАТО — одна из ключевых угроз национальной безопасности Российской Федерации» Трампа постепенно поглощает вашингтонское болото. Мнение
Москва
17 июля 2025 / 18:29
Котировки
USD
17/07
77.9585
0.0000
EUR
17/07
90.5635
0.0000
Трампа постепенно поглощает вашингтонское болото. Мнение
Трампа постепенно поглощает вашингтонское болото. Мнение
17 июля 2025 / 17:56
Политолог Солонников: никакой магии в числе 50 нет
Политолог Солонников: никакой магии в числе 50 нет
17 июля 2025 / 17:50
Военный эксперт Кнутов: темпы выпуска дронов в России впечатляют
Военный эксперт Кнутов: темпы выпуска дронов в России впечатляют
16 июля 2025 / 20:18
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Арабо-израильское урегулирование / Израиль vs ХАМАС
Общество
The National: Израиль заявил о планах по созданию "гуманитарного города" в Газе
17 июля 2025 / 11:59
The National: Израиль заявил о планах по созданию "гуманитарного города" в Газе
© Юсеф Мухаммед/ ТАСС

Израильская сторона в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа информировала выступающих посредниками Египет и Катар о планах создать "гуманитарный город" для принудительного размещения в нем жителей анклава и сформировать 2-километровую зону безопасности вдоль всей границы. Об этом со ссылкой на источники пишет эмиратская газета The National.

Некоторое время назад министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что дал поручение своему ведомству проработать возможность создания "гуманитарного города" на юге Газы на месте разрушенного в ходе боевых действий Рафаха, где потенциально смогут разместиться 600 тыс. палестинцев после их проверки на причастность к деятельности радикального движения ХАМАС. Согласно планам властей еврейского государства, палестинцы должны будут оставаться в периметре этого "города". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отмечал, что это не его план, а инициатива более правых партнеров по коалиции и решения на этот счет пока нет.

Теперь Израиль подтвердил представителям Египта и Катара свое намерение реализовать указанный план, а также прибегнуть к другим мерам. Инициатива о создании зоны безопасности глубиной в 2 км вдоль всей границы Газы и Израиля также предполагает формирование аналогичной зоны вдоль побережья анклава. Вместе с тем представители Израиля заявили о намерении переселить на узкую полоску побережья неподалеку от Хан-Юниса на юге Газы жителей ряда северных городов анклава.

6 июля в столице Катара возобновился переговорный процесс по Газе. 

Трампа постепенно поглощает вашингтонское болото. Мнение
Трампа постепенно поглощает вашингтонское болото. Мнение
Политолог Солонников: никакой магии в числе 50 нет
Политолог Солонников: никакой магии в числе 50 нет
Военный эксперт Кнутов: темпы выпуска дронов в России впечатляют
Военный эксперт Кнутов: темпы выпуска дронов в России впечатляют
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
18:18
Сергей Шойгу: «НАТО — одна из ключевых угроз национальной безопасности Российской Федерации»
16:35
Стала известна причина смерти Юрия Кары
16:17
Нетаньяху заявил, что прекращение огня на юге Сирии было достигнуто силой
15:58
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 185 военных
15:45
В Госдуме предложили ввести платное обучение для детей мигрантов
15:29
Зеленский предложил Стефанишину на пост посла Украины в США
15:17
В Москве завершилось прощание с Александром Миттой
14:58
Володин: до полного исполнения послания президента осталось принять два закона
14:46
Европа заполнила свои подземные хранилища газом на 63,5%
14:34
Путин считает полной глупостью ограничение российских удобрений в ЕС
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения