Израильская сторона в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа информировала выступающих посредниками Египет и Катар о планах создать "гуманитарный город" для принудительного размещения в нем жителей анклава и сформировать 2-километровую зону безопасности вдоль всей границы. Об этом со ссылкой на источники пишет эмиратская газета The National.

Некоторое время назад министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что дал поручение своему ведомству проработать возможность создания "гуманитарного города" на юге Газы на месте разрушенного в ходе боевых действий Рафаха, где потенциально смогут разместиться 600 тыс. палестинцев после их проверки на причастность к деятельности радикального движения ХАМАС. Согласно планам властей еврейского государства, палестинцы должны будут оставаться в периметре этого "города". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отмечал, что это не его план, а инициатива более правых партнеров по коалиции и решения на этот счет пока нет.

Теперь Израиль подтвердил представителям Египта и Катара свое намерение реализовать указанный план, а также прибегнуть к другим мерам. Инициатива о создании зоны безопасности глубиной в 2 км вдоль всей границы Газы и Израиля также предполагает формирование аналогичной зоны вдоль побережья анклава. Вместе с тем представители Израиля заявили о намерении переселить на узкую полоску побережья неподалеку от Хан-Юниса на юге Газы жителей ряда северных городов анклава.

6 июля в столице Катара возобновился переговорный процесс по Газе.