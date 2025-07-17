Миронов призвал установить верхнюю границу стоимости обучения в вузах

Лидер фракции СРЗП Сергей Миронов заявил о необходимости закрепить предельную границу стоимости обучения в вузах, а также снизить стоимость обучения по медицинским и педагогическим специальностям.

"Давайте хотя бы снизим цены на обучение по важнейшим специальностям, введем хоть какой-то потолок стоимости, исключим рост платы по усмотрению вузов", - сказал он в беседе с ТАСС.

Миронов обратил также внимание, что стоимость обучения в медицинских вузах по итогам 2024 года выросла почти на 35%.

"И это при том, что у нас сегодня наблюдается катастрофическая нехватка врачей. Как и педагогов, инженеров, ученых, IT-специалистов. Отдав миллионы за обучение, пойдут ли эти молодые специалисты работать на государство? В обычные школы и поликлиники, на госпредприятия за скромные зарплаты? Ответ очевиден", - подчеркнул он.

В условиях кадрового дефицита подготовка специалистов - это задача государства, от которой зависит суверенитет страны, заключил парламентарий.