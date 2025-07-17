Sky: в Великобритании родились младенцы с ДНК от трех человек

В Великобритании родились восемь детей с ДНК трех человек после проведения процедуры по устранению наследственных заболеваний. Об этом информировал телеканал Sky News.

Сообщается, что благодаря терапии митохондриального донорства, за последние пять лет в Соединенном Королевстве появились на свет восемь младенцев без генетических мутаций.

По данным телеканала, указанная процедура подразумевает удаление клеточного образования из эмбриона матери с заболеванием и его пересадку в эмбрион здоровой женщины-донора.

По статистике митохондриальное заболевание поражает одного из 5 тыс. родившихся детей. Болезнь может сказываться на обмене веществ, неврологии и развитии ребенка, следует из материала.

Среди митохондриальных заболеваний множество генетически обусловленных тяжелых и смертельно опасных болезней, включая синдром Лея, митохондриальную миопатию, а также тяжелые формы сахарного диабета.