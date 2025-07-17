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В НАТО заявили, что будут считать Россию угрозой и после урегулирования на Украине
17 июля 2025 / 12:46
В НАТО заявили, что будут считать Россию угрозой и после урегулирования на Украине
© EPA/ MAURIZIO GAMBARINI/ТАСС

Североатлантический альянс будет рассматривать Россию как угрозу даже в случае мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил американский генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич, возглавляющий Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе.

"У нашего порога - на Украине - продолжается война. Даже если наступит мирное урегулирование, Россия сможет восстановить свои возможности. На мой взгляд, безусловно, Россия останется угрозой безопасности", - сказал он, выступая на конференции в Висбадене. Видеозапись в соцсетях разместил американский журналист Кен Кретцер.

Военачальник также назвал и другие "угрозы", которые фиксирует НАТО. По его словам, альянс опасается терактов, разрастания конфликта и эскалации на Ближнем Востоке. Кроме того, "систематически вызов безопасности евроатлантическому" миру в Азиатско-Тихоокеанском регионе якобы бросает Китай, указал Гринкевич.

Некоторое время назад президент России Владимир Путин отмечал, что государства НАТО сами придумали себе страшилку российской угрозы. По его мнению, это беспардонная ложь собственному народу. 

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