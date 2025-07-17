Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 июля 2025 / 18:30
КОТИРОВКИ
USD
17/07
77.9585
EUR
17/07
90.5635
Новости часа
Сергей Шойгу: «НАТО — одна из ключевых угроз национальной безопасности Российской Федерации» Трампа постепенно поглощает вашингтонское болото. Мнение
Москва
17 июля 2025 / 18:30
Котировки
USD
17/07
77.9585
0.0000
EUR
17/07
90.5635
0.0000
Трампа постепенно поглощает вашингтонское болото. Мнение
Трампа постепенно поглощает вашингтонское болото. Мнение
17 июля 2025 / 17:56
Политолог Солонников: никакой магии в числе 50 нет
Политолог Солонников: никакой магии в числе 50 нет
17 июля 2025 / 17:50
Военный эксперт Кнутов: темпы выпуска дронов в России впечатляют
Военный эксперт Кнутов: темпы выпуска дронов в России впечатляют
16 июля 2025 / 20:18
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
ВЦИОМ: 40% граждан России не обнаружили преимуществ у цифрового рубля
17 июля 2025 / 12:59
ВЦИОМ: 40% граждан России не обнаружили преимуществ у цифрового рубля
© Novikov Aleksey/ Shutterstock/ТАСС

40% граждан РФ не нашли преимуществ цифрового рубля в сопоставлении с наличными и безналичными денежными средствами. Об этом со ссылкой на данные исследования аналитического центра ВЦИОМ сообщает РБК.

Так, 40% опрошенных россиян не считают использование цифрового рубля выгодным, при этом в 2024 году аналогичного мнения придерживался 31% респондентов, еще 37% сограждан затруднились ответить.

В числе преимуществ цифрового рубля участники опроса часто выделяли безопасность, надежность, защиту от кражи или мошенников (10%) и более удобную форму расчетов и контроль со стороны государства (по 3%). Вместе с тем респондентами были отмечены и недостатки цифрового рубля. К таковым они отнесли риск утечки персональных данных (12%), отслеживание со стороны государства (8%), зависимость от интернета (6%) и сложность использования (4%). Вместе с тем только 6% участников исследования удовлетворены работой цифрового рубля.

Отмечается, что в 2025 году готовы пользоваться цифровым рублем до 35% российских граждан (в 2023 и 2024 годах показатели составляли 30% и 31% соответственно) в то время как 51% жителей страны не хотят применять новый формат рубля.

Кроме того, 45% опрошенных имеют общее представление о цифровом рубле, еще 43% слышали термин, но не до конца понимают его значение. Хорошо ознакомлены с цифровым рублем лишь 7% респондентов.

Трампа постепенно поглощает вашингтонское болото. Мнение
Трампа постепенно поглощает вашингтонское болото. Мнение
Политолог Солонников: никакой магии в числе 50 нет
Политолог Солонников: никакой магии в числе 50 нет
Военный эксперт Кнутов: темпы выпуска дронов в России впечатляют
Военный эксперт Кнутов: темпы выпуска дронов в России впечатляют
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
18:18
Сергей Шойгу: «НАТО — одна из ключевых угроз национальной безопасности Российской Федерации»
16:35
Стала известна причина смерти Юрия Кары
16:17
Нетаньяху заявил, что прекращение огня на юге Сирии было достигнуто силой
15:58
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 185 военных
15:45
В Госдуме предложили ввести платное обучение для детей мигрантов
15:29
Зеленский предложил Стефанишину на пост посла Украины в США
15:17
В Москве завершилось прощание с Александром Миттой
14:58
Володин: до полного исполнения послания президента осталось принять два закона
14:46
Европа заполнила свои подземные хранилища газом на 63,5%
14:34
Путин считает полной глупостью ограничение российских удобрений в ЕС
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения