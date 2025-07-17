ВЦИОМ: 40% граждан России не обнаружили преимуществ у цифрового рубля

40% граждан РФ не нашли преимуществ цифрового рубля в сопоставлении с наличными и безналичными денежными средствами. Об этом со ссылкой на данные исследования аналитического центра ВЦИОМ сообщает РБК.

Так, 40% опрошенных россиян не считают использование цифрового рубля выгодным, при этом в 2024 году аналогичного мнения придерживался 31% респондентов, еще 37% сограждан затруднились ответить.

В числе преимуществ цифрового рубля участники опроса часто выделяли безопасность, надежность, защиту от кражи или мошенников (10%) и более удобную форму расчетов и контроль со стороны государства (по 3%). Вместе с тем респондентами были отмечены и недостатки цифрового рубля. К таковым они отнесли риск утечки персональных данных (12%), отслеживание со стороны государства (8%), зависимость от интернета (6%) и сложность использования (4%). Вместе с тем только 6% участников исследования удовлетворены работой цифрового рубля.

Отмечается, что в 2025 году готовы пользоваться цифровым рублем до 35% российских граждан (в 2023 и 2024 годах показатели составляли 30% и 31% соответственно) в то время как 51% жителей страны не хотят применять новый формат рубля.

Кроме того, 45% опрошенных имеют общее представление о цифровом рубле, еще 43% слышали термин, но не до конца понимают его значение. Хорошо ознакомлены с цифровым рублем лишь 7% респондентов.