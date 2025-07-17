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Безопасность
Российские ВС освободили три населенных пункта в зоне СВО
17 июля 2025 / 13:14
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
Российские ВС за минувшие сутки освободили населенный пункт Дегтярное в Харьковской области, Каменское в Запорожской области и населенный пункт Попов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении освободили населенный пункт Дегтярное Харьковской области. Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Попов Яр ДНР. Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Каменское Запорожской области", - указали в российском оборонном ведомстве.
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