Трамп и Coca-Cola договорились изменить рецепт напитка в США

Президент США Дональд Трамп согласовал с Coca-Cola Company изменение рецептуры ее газированного напитка на территории Соединенных Штатов и обязательном использовании тростникового сахара в его производстве вместо кукурузного сиропа.

"Я провел переговоры с Coca-Cola об использовании натурального тростникового сахара в Coca-Cola на территории США, и они согласились. Хочу поблагодарить всех, кто управляет Coca-Cola, это очень правильное решение с их стороны. Вот увидите, так будет лучше", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.

До 1980-х годов в США тростниковый сахар применялся в качестве основного подсластителя при производстве Coca-Cola, но затем он был заменен более дешевым высокофруктозным кукурузным сиропом. В изготовлении Coca-Cola в других странах используются сахар и сахарный колер. Теперь в США намерены вернуться к более оригинальному рецепту напитка.