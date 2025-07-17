Юлия Свириденко назначена новым премьер-министром Украины

Верховная рада приняла назначение Юлии Свириденко новым премьер-министром Украины. Об этом информировал депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

За назначение Свириденко проголосовали 262 депутата при необходимых 226, против высказались 22 парламентария.

Новый премьер на сегодняшнем заседании Рады должна представить кандидатуры других министров в правительстве, кроме глав Минобороны и МИД. Уже известно, что пост министра обороны вместо Рустема Умерова займет Денис Шмыгаль, а Андрей Сибига сохранит за собой должность министра иностранных дел.

Накануне представление о назначении Свириденко внес в Раду Владимир Зеленский. 14 июля он предложил ей возглавить обновленный кабмин, а 16 июля Рада отправила в отставку Шмыгаля с поста премьера, что согласно законодательству влечет за собой отставку всего правительства.