INA: в Ираке жертвами пожара в ТЦ стали не менее 63 человек

Не менее 63 человек погибли при пожаре в торговом центре в иракской провинции Васит на востоке страны. Об этом информировало агентство INA со ссылкой на источник в Минздраве Ирака.

Уточняется, что еще около 40 человек пострадали. Пожар произошел в городе Эль-Кут, во всей провинции объявлен трехдневный траур.

Глава МВД Ирака Абдель Амир аш-Шаммари поручил создать специальную комиссию, которая должна установить причины произошедшего. Согласно данным возглавляемого им ведомства, пятиэтажный торговый центр, где произошла трагедия, открылся всего неделю назад.

Возгорание началось в ТЦ вечером 16 июля. Работавшим на месте пожарным удалось спасти из горящего здания 45 человек.