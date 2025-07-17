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Общество
INA: в Ираке жертвами пожара в ТЦ стали не менее 63 человек
17 июля 2025 / 13:59
© AP Photo/ Khalid Mohammed/ТАСС
Не менее 63 человек погибли при пожаре в торговом центре в иракской провинции Васит на востоке страны. Об этом информировало агентство INA со ссылкой на источник в Минздраве Ирака.
Уточняется, что еще около 40 человек пострадали. Пожар произошел в городе Эль-Кут, во всей провинции объявлен трехдневный траур.
Глава МВД Ирака Абдель Амир аш-Шаммари поручил создать специальную комиссию, которая должна установить причины произошедшего. Согласно данным возглавляемого им ведомства, пятиэтажный торговый центр, где произошла трагедия, открылся всего неделю назад.
Возгорание началось в ТЦ вечером 16 июля. Работавшим на месте пожарным удалось спасти из горящего здания 45 человек.
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