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Орбан призвал до разговоров о членстве в ЕС определить, "что такое Украина"
17 июля 2025 / 14:16
Орбан призвал до разговоров о членстве в ЕС определить, "что такое Украина"
© AP Photo/ Denes Erdos/ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о своем видении отношений между Евросоюзом и Украиной, альтернативное попыткам Брюсселя продолжить военный конфликт в этой стране и параллельно принять ее в сообщество. Он считает, что, в первую очередь, необходимо добиться мира, чтобы затем заключить долгосрочные соглашения с РФ и наладить партнерство с Украиной.

"Прежде всего, нам срочно нужны прекращение огня и мир. После этого мы должны определить, что из себя представляет Украина - каковы ее границы, ее население. Сегодня мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится. Как только мир и ясность будут восстановлены, мы сможем заключить долгосрочные соглашения с Россией и заложить основы стратегического партнерства с Украиной, которое обезопасит наш суверенитет и обеспечит будущее Европы. Это то, чего мы должны достичь", - указал глава венгерского правительства в соцсети Х.

Венгрия с начала конфликта на Украине последовательно выступает за его урегулирование дипломатическим путем и призывает своих союзников к возобновлению диалога с РФ. Кроме того, Будапешт отказывается поддержать поспешное вступление Украины в ЕС, отмечая, что это нанесет серьезный ущерб европейской экономике и может повлечь за собой прямое военное столкновение с РФ. 

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