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Политика
Путин считает полной глупостью ограничение российских удобрений в ЕС
17 июля 2025 / 14:34
© ТАСС
Решение Европейского союза ограничить допуск российских минеральных удобрений на свой рынок является полной глупостью. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин при общении с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым в Кремле.
"С экономической точки зрения, с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства - это полная глупость", - отметил российский лидер.
"Это все-таки в конечном итоге отразится на ценах на продукты питания", - сказал он, говоря о последствиях для Европы такого решения.
Евросоюз применил в отношении российских удобрений значительные пошлины, несмотря на то что рынок ЕС на треть зависит от поставок из России. РАПУ оценивает ежегодные потери фермеров в регионе в €500 млн.
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