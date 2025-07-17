Путин считает полной глупостью ограничение российских удобрений в ЕС

Решение Европейского союза ограничить допуск российских минеральных удобрений на свой рынок является полной глупостью. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин при общении с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым в Кремле.

"С экономической точки зрения, с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства - это полная глупость", - отметил российский лидер.

"Это все-таки в конечном итоге отразится на ценах на продукты питания", - сказал он, говоря о последствиях для Европы такого решения.

Евросоюз применил в отношении российских удобрений значительные пошлины, несмотря на то что рынок ЕС на треть зависит от поставок из России. РАПУ оценивает ежегодные потери фермеров в регионе в €500 млн.