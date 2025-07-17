Европа заполнила свои подземные хранилища газом на 63,5%

Европа заполнила свои подземные хранилища (ПХГ) газом на 63,5%. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Вместе с тем нетто-закачка газа (разница между объемом закачки и отбора) в европейские ПХГ с начала летнего сезона приблизилась к 32,5 млрд куб. м из требуемых 61 млрд куб. м для заполнения на 90% к следующему зимнему сезону.

Закачка газа в ПХГ стран сообщества 15 июля составила 298 млн куб. м. Отбор подрос до 29 млн куб. м. Совокупный объем топлива в ПХГ является седьмым максимальным для июля за все время наблюдений - 69,6 млрд куб. м газа (-22% к предыдущему году).

К настоящему времени ПХГ Европы заполнены на 63,49% против 81,4% годом ранее. Согласно требованиям Еврокомиссии, страны объединения должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% к 1 ноября каждого года.

Нынешняя неделя в Европе заметно теплее предыдущей. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в июне в среднем составила 15%, в июле - порядка 12%. Средняя цена закупки газа в Европе в июне этого года составила порядка $439 за тыс. куб. м, в июле - около $417.