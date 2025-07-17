Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 июля 2025 / 18:30
КОТИРОВКИ
USD
17/07
77.9585
EUR
17/07
90.5635
Новости часа
Сергей Шойгу: «НАТО — одна из ключевых угроз национальной безопасности Российской Федерации» Трампа постепенно поглощает вашингтонское болото. Мнение
Москва
17 июля 2025 / 18:30
Котировки
USD
17/07
77.9585
0.0000
EUR
17/07
90.5635
0.0000
Трампа постепенно поглощает вашингтонское болото. Мнение
Трампа постепенно поглощает вашингтонское болото. Мнение
17 июля 2025 / 17:56
Политолог Солонников: никакой магии в числе 50 нет
Политолог Солонников: никакой магии в числе 50 нет
17 июля 2025 / 17:50
Военный эксперт Кнутов: темпы выпуска дронов в России впечатляют
Военный эксперт Кнутов: темпы выпуска дронов в России впечатляют
16 июля 2025 / 20:18
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Евроведение / Политика и религия
Экономика
Европа заполнила свои подземные хранилища газом на 63,5%
17 июля 2025 / 14:46
Европа заполнила свои подземные хранилища газом на 63,5%
© AP Photo/ Bela Szandelszky/ТАСС

Европа заполнила свои подземные хранилища (ПХГ) газом на 63,5%. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Вместе с тем нетто-закачка газа (разница между объемом закачки и отбора) в европейские ПХГ с начала летнего сезона приблизилась к 32,5 млрд куб. м из требуемых 61 млрд куб. м для заполнения на 90% к следующему зимнему сезону.

Закачка газа в ПХГ стран сообщества 15 июля составила 298 млн куб. м. Отбор подрос до 29 млн куб. м. Совокупный объем топлива в ПХГ является седьмым максимальным для июля за все время наблюдений - 69,6 млрд куб. м газа (-22% к предыдущему году).

К настоящему времени ПХГ Европы заполнены на 63,49% против 81,4% годом ранее. Согласно требованиям Еврокомиссии, страны объединения должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% к 1 ноября каждого года. 

Нынешняя неделя в Европе заметно теплее предыдущей. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в июне в среднем составила 15%, в июле - порядка 12%. Средняя цена закупки газа в Европе в июне этого года составила порядка $439 за тыс. куб. м, в июле - около $417.

Трампа постепенно поглощает вашингтонское болото. Мнение
Трампа постепенно поглощает вашингтонское болото. Мнение
Политолог Солонников: никакой магии в числе 50 нет
Политолог Солонников: никакой магии в числе 50 нет
Военный эксперт Кнутов: темпы выпуска дронов в России впечатляют
Военный эксперт Кнутов: темпы выпуска дронов в России впечатляют
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
18:18
Сергей Шойгу: «НАТО — одна из ключевых угроз национальной безопасности Российской Федерации»
16:35
Стала известна причина смерти Юрия Кары
16:17
Нетаньяху заявил, что прекращение огня на юге Сирии было достигнуто силой
15:58
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 185 военных
15:45
В Госдуме предложили ввести платное обучение для детей мигрантов
15:29
Зеленский предложил Стефанишину на пост посла Украины в США
15:17
В Москве завершилось прощание с Александром Миттой
14:58
Володин: до полного исполнения послания президента осталось принять два закона
14:46
Европа заполнила свои подземные хранилища газом на 63,5%
14:34
Путин считает полной глупостью ограничение российских удобрений в ЕС
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения