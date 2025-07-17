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Володин: до полного исполнения послания президента осталось принять два закона
17 июля 2025 / 14:58
Володин: до полного исполнения послания президента осталось принять два закона
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Госдума должна рассмотреть два проекта закона, чтобы законодательно обеспечить полную реализацию послания президента России Федеральному собранию. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Так он прокомментировал принятие во втором и третьем чтениях инициативы о правовых основах для создания особого вида ТОР в Дальневосточном федеральном округе.

"В связи с принятием этого законопроекта план законодательного обеспечения послания президента реализован на 98%. Мы как никогда близки к реализации плана. И это может быть стопроцентное выполнение на следующей неделе. Для этого нам необходимо подготовить и рассмотреть два законопроекта", - указал председатель нижней палаты.

По его словам, исполнение послания главы государства является "ключевым приоритетом" Госдумы. "98% - показатель такой очень важной части достижения цели национального развития, решения вопросов", - добавил Володин.

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