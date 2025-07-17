Володин: до полного исполнения послания президента осталось принять два закона

Госдума должна рассмотреть два проекта закона, чтобы законодательно обеспечить полную реализацию послания президента России Федеральному собранию. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Так он прокомментировал принятие во втором и третьем чтениях инициативы о правовых основах для создания особого вида ТОР в Дальневосточном федеральном округе.

"В связи с принятием этого законопроекта план законодательного обеспечения послания президента реализован на 98%. Мы как никогда близки к реализации плана. И это может быть стопроцентное выполнение на следующей неделе. Для этого нам необходимо подготовить и рассмотреть два законопроекта", - указал председатель нижней палаты.

По его словам, исполнение послания главы государства является "ключевым приоритетом" Госдумы. "98% - показатель такой очень важной части достижения цели национального развития, решения вопросов", - добавил Володин.