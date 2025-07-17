В Москве завершилось прощание с Александром Миттой

В малом зале Центрального дома литераторов в Москве завершилось прощание с народным артистом РФ кинорежиссером Александром Миттой, сообщает ТАСС.

Проводить мастера в последний путь пришли друзья и коллеги Митты, а также выпускники и преподаватели его киношколы. На прощании также присутствовали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, режиссер Андрей Смирнов, актер Алексей Агранович, музыкант Гарик Сукачев и другие.

Сын Митты Евгений на церемонии прочитал одно из любимых стихотворений отца - "Портрет" Николая Заболоцкого. Во время чтения стихотворения он заплакал.

Режиссер скончался 14 июля в возрасте 92 лет после продолжительной болезни. После прощания пройдет кремация в закрытом для СМИ формате.

Ранее соболезнования в связи со смертью Митты выразили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и другие общественные деятели.