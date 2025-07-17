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Зеленский предложил Стефанишину на пост посла Украины в США
17 июля 2025 / 15:29
Зеленский предложил Стефанишину на пост посла Украины в США
© KIRILL CHUBOTIN via Reuters Connect/ТАСС

Украина выдвинула кандидатуру Ольги Стефанишиной, которая ранее занимала пост вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции - министра юстиции, на должность посла в США. Соответствующее сообщение разместил Владимир Зеленский в Telegram-канале.

"Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с США, пока продолжаются все процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла Украины в Соединенных Штатах", - указал он. Зеленский уточнил, что, пока идет согласование, Стефанишина будет работать в должности специального уполномоченного по развитию сотрудничества с США.

До этого предполагалось, что послом в США будет назначен министр обороны уходящего правительства Рустем Умеров. По информации украинских СМИ, его семья проживает в США. Однако утром стало известно, что Вашингтон не согласовал кандидатуру Умерова. Теперь он, вероятнее всего, займет должность секретаря или замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

В четверг, 17 июля, парламент утвердил новым главой правительства бывшую первого вице-премьера - министра экономики Юлию Свириденко. Ожидается, что Шмыгаль станет новым главой Минобороны. 

Ранее ожидалось, что Стефанишина, которая курировала вопросы евроинтеграции, отправится послом в Евросоюз.

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