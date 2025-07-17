В Госдуме предложили ввести платное обучение для детей мигрантов

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с лидером фракции Алексеем Нечаевым направили письмо главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением ввести норму, в соответствии с которой дети, не имеющие гражданства РФ, смогут обучаться в государственных и муниципальных школах только на платной основе, сообщает ТАСС.

Отмечается, что бесплатное обучение детей мигрантов создает серьезную нагрузку на государственные и муниципальные бюджеты. Вместе с тем в школах ряда регионов РФ наблюдается дефицит учебных мест и перегрузка педагогов. При этом значительная часть детей мигрантов слабо владеет русским языком, что замедляет общий темп обучения в классах.

"Иностранцы должны оплачивать обучение своих детей самостоятельно, не перекладывая такие расходы на российских налогоплательщиков. В этой связи считаю необходимым на законодательном уровне ввести норму, согласно которой дети, не имеющие гражданства РФ, могут обучаться в государственных и муниципальных школах исключительно на платной основе", - следует из документа.

По мнению депутатов, данная мера ощутимо снизит нагрузку на бюджет и образовательную инфраструктуру, сократит нагрузку на учителей и повысит качество учебного процесса, а также станет дополнительным стимулом для самих мигрантов относиться к учебе более ответственно.