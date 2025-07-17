Политолог Солонников: никакой магии в числе 50 нет

Трудно ответить на вопрос, почему именно 50 дней отпустил Дональд Трамп для прекращения украинского конфликта. Скорее всего, эта цифра случайна. Она сродни тому, как рандомно Трамп вводит пошлины, расставляя 30, 50 или 100% в одному ему известном порядке. Никакой магии в 50 днях нет, и никакой игры вокруг этого срока не происходит.

Сказал 50 дней, значит в начале сентября он к этой теме вернется. Мог сказать 60 дней, 90 дней – не важно.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/77d80397f6c94456a7e5bdc48851a29c/