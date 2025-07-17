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Политика
Трампа постепенно поглощает вашингтонское болото. Мнение
17 июля 2025 / 17:56

Стратегия Дональда Трампа в отношении России и украинского кризиса не изменилась. Она у него одна: сделать Америку снова великой. А в рамках этой стратегии все должны делать то, что хотят Соединенные Штаты Америки.

Что касается тактики Трампа, то она все время меняется. Сейчас он, по сути, делает то, что он вынужден делать, находясь в реалиях американской политической жизни. Во время избирательной кампании ему казалось, что, как президент, он будет всемогущим и решит украинский конфликт двумя звонками. А сейчас он снова оказался в вашингтонском болоте, которое его сожрало в первый президентский срок. Сейчас оно его точно так же потихоньку поглощает. Его решения все чаще предназначаются для того, чтобы успокоить оголтелых ястребов, которые на украинском конфликте неплохо кормятся. Он вынужден с ними считаться.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  политолог и журналист Юрий Светов. 
Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/cad4557c404abb1a7cb64d5b98725821/

 

Трампа постепенно поглощает вашингтонское болото. Мнение
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