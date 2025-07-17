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Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 185 военных
17 июля 2025 / 15:58
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 185 военных
© Александр Река/ ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили более 1 185 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Так, потери противника в зоне ответственности группировки "Север" составили до 160 человек, в зоне "Запада" - более 215 человек, в зоне "Юга" - до 135, в зоне "Центра" - свыше 420, в зоне "Востока" - до 190, в зоне "Днепра" - до 65, уточнили в МО РФ.

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