Трампа постепенно поглощает вашингтонское болото. Мнение
17 июля 2025 / 17:56
Политолог Солонников: никакой магии в числе 50 нет
17 июля 2025 / 17:50
Военный эксперт Кнутов: темпы выпуска дронов в России впечатляют
16 июля 2025 / 20:18
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 185 военных
17 июля 2025 / 15:58
© Александр Река/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили более 1 185 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Так, потери противника в зоне ответственности группировки "Север" составили до 160 человек, в зоне "Запада" - более 215 человек, в зоне "Юга" - до 135, в зоне "Центра" - свыше 420, в зоне "Востока" - до 190, в зоне "Днепра" - до 65, уточнили в МО РФ.
Актуально