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Нетаньяху заявил, что прекращение огня на юге Сирии было достигнуто силой
17 июля 2025 / 16:17
Нетаньяху заявил, что прекращение огня на юге Сирии было достигнуто силой
© AP Photo/ Ohad Zwigenberg, Pool/ТАСС

Прекращения огня на юге Сирии удалось добиться силовым путем, в результате решительных действий Израиля сирийские войска отошли к Дамаску. С таким заявлением выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе видеообращения, которое было распространено его канцелярией.

"В результате интенсивных действий Израиля было установлено прекращение огня, и сирийские войска отошли к Дамаску. Это прекращение огня, достигнутое силой. Мы достигаем спокойствия через силу, безопасности через силу - на семи фронтах", - указал он.

Нетаньяху отметил, что "Израиль разработал четкую политику, которая заключается в демилитаризации территории к югу от Дамаска". "От Голанских высот до района Друзских гор - это одна линия. Вторая линия - защита друзов в районе Друзских гор", - пояснил он.

Обострение ситуации на юге Сирии началось 13 июля, когда в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами арабских племен и отрядами самообороны горцев-друзов. Во вторник сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку с целью стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии. 16 июля израильские ВВС нанесли удары по ряду стратегических объектов в Дамаске и его окрестностях.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, ее представители проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.  

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