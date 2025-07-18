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Общество
Стала известна причина смерти Юрия Кары
17 июля 2025 / 16:35
© Артем Геодакян/ ТАСС
Смерть заслуженного деятеля искусств РФ кинорежиссера и сценариста Юрия Кары наступила из-за обширного инфаркта. Об этом сообщил народный артист РФ Виктор Раков, исполнивший роль Мастера в картине Кары "Мастер и Маргарита".
"Мне сегодня написала его ассистентка, что он в Ялте, и у него случился обширный инфаркт", - сказал Раков в беседе с ТАСС.
Ранее стало известно, что похороны Кары, ушедшего из жизни в четверг в возрасте 70 лет, предположительно, пройдут 22 июля на Троекуровском кладбище.
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