Страны Запада готовят Молдавию к милитаризации для роли "второй Украины". На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Все готовится к милитаризации Молдавии в пользу НАТО. Для чего все это делается? Ответ очевиден - республику готовят на роль "второй Украины", - сказала она в ходе брифинга.

По словам дипломата, продолжается активное сближение Кишинева с государствами НАТО, проводятся совместные учения с военнослужащими альянса. За прошлый год было проведено 30 учений Молдавии и НАТО, уточнила она.