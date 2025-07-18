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Политика
Захарова отметила, что Запад готовит Молдавии роль "второй Украины"
17 июля 2025 / 16:46
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Страны Запада готовят Молдавию к милитаризации для роли "второй Украины". На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Все готовится к милитаризации Молдавии в пользу НАТО. Для чего все это делается? Ответ очевиден - республику готовят на роль "второй Украины", - сказала она в ходе брифинга.
По словам дипломата, продолжается активное сближение Кишинева с государствами НАТО, проводятся совместные учения с военнослужащими альянса. За прошлый год было проведено 30 учений Молдавии и НАТО, уточнила она.
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