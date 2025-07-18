Рада проголосовала за назначение Шмыгаля министром обороны Украины

Верховная рада приняла назначение главой Минобороны Украины Дениса Шмыгаля, который до вчерашнего дня возглавлял правительство.

Согласно трансляции заседания парламента, за назначение Шмыгаля проголосовали 267 депутатов.

Его кандидатуру на должность министра обороны накануне внес Владимир Зеленский. С сентября 2023 года Минобороны Украины возглавлял Рустем Умеров.

В среду парламент отправил в отставку Шмыгаля с поста премьера, что повлекло за собой отставку всего правительства. В связи с действием военного положения срок пребывания Шмыгаля на посту премьера оказался наибольшим за всю историю Украины - свыше пяти лет.

Ранее 17 июля Рада проголосовала за назначение премьер-министром Украины Юлии Свириденко, которая до этого занимала пост первого вице-премьера - министра экономики. Парламент также утвердил новый состав кабинета министров.