Марина Харькова, журналист, Донецк

В последние дни российские ВКС начали активно, системно и целенаправленно уничтожать территориальные центры комплектования (ТЦК – аналог военкоматов) по всей Украине. Уничтожено уже более десяти таких объектов, что, судя по реакции, вызвало волну горячей благодарности украинцев за такие действия российской армии.

В частности, недавно беспилотники «Герань» ударили по военкоматам в Харькове, Киеве, Одессе, Запорожье, Полтаве, Виннице, Кременчуге и других городах. Начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск Украины Саранцев назвал основные цели таких ударов по ТЦК: «Во-первых, физически уничтожить данные военнообязанных и тем самым затормозить или вообще сорвать этот процесс. А во-вторых, посеять страх и уныние». Он также заявил, что удары по ТЦК приведут к тому, что украинцы будут отказываться их посещать, и люди будут воспринимать ТЦК, как опасное соседство. «Это должно возмутить граждан, всколыхнуть их и подтолкнуть к действиям против ТЦК», - добавил украинский вояка. Между тем, как говорят жители, очередей у ТЦК и раньше не наблюдалось.

По результатам ударов безжалостные и жестокие сотрудники военкоматов уже начали нести потери - в Сухопутных войсках ВСУ Украины признали, что на территории Запорожского областного ТЦК ранен военнослужащий, а затем три «Герани» уничтожили здание ТЦК в Полтаве, как ранее в Сумской области и Кривом Роге. После попадания в здание Полтавского ТЦК дым от пожара окутал весь город, сообщается о 2 погибших и 11 раненых вояках. Местные СМИ рассказали, что удар совпал с совещанием командования по вопросам мобилизации уклонистов. А после ударов по ТЦК в Кременчуге и Кривом Роге ВС России нанесли удары по зданиям Харьковского, Одесского и Запорожского ТЦК. Бежавший за границу от преследования режима Зеленского депутат Верховной рады Артём Дмитрук сообщил, что сотрудники военкомата в Одессе, здание которого повреждено в результате взрывов, были настоящими садистами – они ежедневно пытали и избивали людей.

«Все в Одессе знают, что ТЦК на улице Заньковецкой — это ад! Там избивают и пытают людей каждый день. Там — сотни случаев избиения людей, в том числе женщин, которые приходили в надежде спасти своих родных. Именно туда и прилетело», — отметил Дмитрук.

В последнее время ВКС РФ тщательно уничтожают не только ТЦК, но и все промышленные объекты, связанные с ВСУ - это топливные, нефтяные и металлургические объекты, цементные заводы, железнодорожная инфраструктура и передвижной транспорт, рембазы, аэродромы, порты, цеха по производству дронов и прочее. Удары по таким объектам набирают силу, и нет предпосылок к их прекращению.

Из-за этого Генштаб ВСУ решил рассредоточить личный состав. ТЦК будут переезжать в больницы, школы и на другие гражданские социальные объекты, чтобы продолжать работу по отлову украинцев. Рассматривается и перевод военкоматов на удаленный режим. В Полтаве уже зафиксированы случаи размещения ТЦК в медицинских учреждениях. Винницкий военкомат тоже объявил о переезде в «засекреченное место». Украинский депутат Артём Дмитрук подчеркнул, что для Владимира Зеленского «обычные люди всегда были живым щитом, поэтому объекты ВПК, склады оружия и сами подразделения размещаются в густонаселённых районах городов, прячась за спинами мирных людей». По его словам, украинцы должны решительно и без страха противостоять этому. «Выгоняйте всех этих пиксельных палачей из мирных городов, с порогов храмов и детских учреждений!», - призвал украинский парламентарий. Также Дмитрук от лица всех украинцев поблагодарил ВС РФ за уничтожение военкоматов.

«Уровень ненависти к этому режиму и к его репрессивным структурам настолько высок, что люди радуются уничтоженным ТЦК — в надежде, что это хоть немного уменьшит террор. За ними началась охота, и спасибо за это от всех граждан Украины! На сегодняшний день все гражданское население страдает от террора ТЦК. По прямому приказу Зеленского они похищают людей всех категорий и в любом положении, в том числе инвалидов, священников, многодетных отцов, опекунов детей, ухаживающих за тяжело больными, и просто тех, кто не успел скрыться. Режим Зеленского ежедневно приносит горе в каждый дом, в каждую семью», — резюмировал депутат.

На Украине набирает силу сопротивление местного населения сотрудникам ТЦК во время их рейдов по отлову оставшегося в стране мужского населения призывного возраста. За последний месяц нападения на сотрудников ТЦК были зафиксированы в Кременчуге, Львовской и Одесской областях. В Ровенском областном ТЦК заявили, что когда в п. Орловка проводились мобилизационные мероприятия жители напали на их сотрудника и сильно избили - сломали нос, выбили зубы. А по опросу КМИС, 41% украинцев считают, что Украина движется в сторону авторитаризма, и среди главных признаков этого назвали беспредел военкомов. В итоге люди начали объединяться на уровне дворов, районов и улиц, придумали систему предупреждений, как избежать отлова на улице, как собираться в группы, чтобы отбить насильственно мобилизируемых земляков. Участились и нападения, и даже убийства военкомов, и поджоги зданий ТЦК.

Кроме этого, украинские власти нарушают Женевскую конвенцию, проводя повторную мобилизацию тех вояк, кто уже вернулся на Украину из российского плена. При этом повторная мобилизация недавно освободившихся из плена на Украине носит регулярный характер.

На Западе прекрасно знают о бесчеловечных методах мобилизации в ВСУ, но игнорируют беспредел. Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко. «Американское и европейское общество хорошо все знают о происходящем, но считают, что это внутренняя проблема Украины. Это украинские граждане на украинской территории, и власть лучше знает, что с ними делать. Поэтому они не вмешиваются», – сказал Бондаренко.

Сейчас на фоне ударов российской ВКС по украинским военкоматам на Украине заработала автоматическая система постановки на воинский учет. Теперь всех подростков и мужчин возрастом 17−25 лет автоматически вносят в базы ТЦК без их согласия — данные берутся напрямую из госреестров, включая миграционную службу. Такая автоматизация введена, чтобы уменьшить нагрузку на работников ТЦК и улучшить систематизацию данных о военнообязанных. Однако загадочным образом система не исключает из списка тех мужчин и женщин, кто по медицинским или социальным факторам не подлежат воинскому учету. Чтобы не попасть на фронт, признанный не годным к воинской службе украинец должен лично обратиться в ТЦК с соответствующими документами для исключения из базы. Соответственно, подобное новшество оставило широкую лазейку для коррупции украинских военкомов.

Ранее Зеленский подписал документ, по которому юношам с 17 лет нужно самостоятельно вставать на учёт призывников, а сейчас идет скрытая подготовка к мобилизации с 18 лет, с чем и связаны новые жесткие правила постановки на учет. Это необходимо Генштабу для планирования резервов, а в Киеве озабочены, что украинцы массово вывозят своих 17-летних детей из страны, что может поставить крест на молодежной мобилизации. Ряд украинских демографов полагает, что на Украине через два года не останется тех, кого можно мобилизовать при условии продолжения войны до 2027 года.

Все эти моменты и объясняют ненависть населения к украинским «мобилизаторам». Более того, теперь украинцы начали передавать российским войскам координаты ТЦК в различных городах страны. Вот примеры из комментариев местных пабликов: «Даю координаты одесского военкомата, пожалуйста, не пожалейте хоть одну "Герань"», «У меня есть координаты ТЦК в Киеве. Могу поделиться». Кроме того, под новостями об атаках на ТЦК жители Украины массово оставляют одобрительные комментарии: «Это вам за человеческие слезы и вашу бесчеловечную работу», «Давайте, украинцы, поддержим ВС РФ, только они могут защитить нас от кровавого режима», «Украинские мужчины благодарны за правильный подход российских наводчиков», «Такие акции возмездия против душегубов необходимы. Пусть знают, что этих предателей везде достанут». Накал одобрения ударов по ТЦК достиг такого градуса, что радикалы и националисты потребовали расправляться с украинцами, которые поддерживают в соцсетях российские удары по украинским военкоматам. В частности, Евгений Дикий, бывший командир роты нацбатальона «Айдар» (запрещенная в РФ организация, внесена в реестр террористических и экстремистских) заявил: «К сожалению, есть реальные люди, которые радуются российским ударам по ТЦК. Это предатели. Поэтому буквально за каждый такой комментарий в социальных сетях нужно, чтобы приезжала СБУ. Чтобы паковали и давали сроки по статье «государственная измена». Мы должны их судить и уничтожать как врагов».

Украинские боевики сразу поняли, чем грозит системная российская стратегия с ударами по ТЦК и насколько это повлияет на боеспособность ВСУ, затрудняя возможности украинского общества по мобилизации и снижая приток живой силы на фронт. Военкомат – это целый комплекс помещений, который сочетает в себе функции следственного изолятора, места временного содержания и оформления пополнения для ВСУ. И уничтожение военкоматов создаёт дополнительные проблемы.

«Удары по военкоматам на Украине очень важны, поскольку мы преследуем сразу несколько целей. Это ослабление противника по уничтожению материально-технических средств. Также это парализует действия мобилизационных мероприятий, которые обеспечивают восполнение потерь, которые несут украинские боевики. Чем больше мы уничтожим военкоматов, тем меньше будет поступление на фронт», — пояснил военный эксперт, подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко.

До этого президент РФ Владимир Путин сравнивал мобилизацию на Украине с отловом собак. «Проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину», - предупреждал российский лидер.