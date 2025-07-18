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Blink: 50% молодежи в России использует смартфоны от Apple
17 июля 2025 / 17:17
Blink: 50% молодежи в России использует смартфоны от Apple
© AP Photo/ Pamela Smith/ТАСС

Смартфоны от Apple имеют 50% молодежи в России от 12 до 24 лет. Об этом со ссылкой на данные исследования российской геосоцсети Blink сообщает ТАСС.

Как отмечается, работающие на Android смартфоны делят между собой остальные 50%, при этом доля отдельных брендов не превышает 9%.

По итогам января - июня текущего года самым популярным гаджетом на iOS у молодежи является iPhone 11, который был на первом месте и во второй половине прошлого года. На втором месте в 2025 году и в конце 2024 остается iPhone 13, третью позицию занимает iPhone 12. iPhone 15 поднялся с шестой на четвертую строчку, 15 Pro Max сохранил восьмую позицию.

В числе брендов, использующих в своих смартфонах Android или собственную "оболочку" для него, лидерами в этом году стали Samsung (9%) и Redmi (суббренд компании Xiaomi, 9%). Сами устройства Xiaomi заняли лишь 1%, немногим больше у Huawei и Honor - по 2%. Доля в 8% - у Tecno, по 6% - у Poco и Realme, 4% - у Infinix. В тройке лидеров самых популярных Android-смартфонов в 2025 году - Redmi 12, Redmi Note 13 и Poco C65.

В Blink обработали обезличенные данные свыше 5 млн своих пользователей. 

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