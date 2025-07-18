Путин: Моди просил увеличить поставку минеральных удобрений в Индию

Президент России Владимир Путин обратил внимание, что премьер-министр Индии Нарендра Моди напрямую просил его о наращивании поставок в республику российских минеральных удобрений.

На встрече с президентом в Кремле глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев отметил, что отрасли удалось переориентироваться на другие рынки, в частности поставки минеральных удобрений в Индию увеличились в 4 раза.

"Индийское руководство просило нас об этом напрямую, премьер-министр Нарендра Моди просил", - указал глава государства.

Гурьев, со своей стороны, заверил, что просьба индийских властей полностью выполнена, компании поставили 1 млн 200 тыс. т минеральных удобрений.

"Спасибо большое", - подчеркнул Путин.