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Экономика
Путин: Моди просил увеличить поставку минеральных удобрений в Индию
17 июля 2025 / 17:31
© ТАСС
Президент России Владимир Путин обратил внимание, что премьер-министр Индии Нарендра Моди напрямую просил его о наращивании поставок в республику российских минеральных удобрений.
На встрече с президентом в Кремле глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев отметил, что отрасли удалось переориентироваться на другие рынки, в частности поставки минеральных удобрений в Индию увеличились в 4 раза.
"Индийское руководство просило нас об этом напрямую, премьер-министр Нарендра Моди просил", - указал глава государства.
Гурьев, со своей стороны, заверил, что просьба индийских властей полностью выполнена, компании поставили 1 млн 200 тыс. т минеральных удобрений.
"Спасибо большое", - подчеркнул Путин.
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