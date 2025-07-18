Проблема друзов может окончиться столкновением Израиля и Турции

13 июля в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами арабских племен и отрядами самообороны друзов. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку с целью стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в сирийской столице.

Так израильские ВВС нанесли удары по ряду стратегических объектов в Дамаске и его окрестностях, в частности по комплексу зданий Генштаба сирийской армии, Президентскому дворцу в квартале Абу-Руммана и военному аэродрому Мезза на западе сирийской столицы. По данным агентства Reuters, в результате ударов по сирийскому Генштабу погибли пять сотрудников сил безопасности.

17 июля истребители израильских ВВС подвергли ударам базы сирийских правительственных сил на северо-западе страны. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.

Прекращение огня в районах на юге Сирии удалось добиться силой, в результате интенсивных действий Израиля сирийские войска отошли к Дамаску, - заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, отметив, что еврейское государство проводит четкую политику, которая состоит в демилитаризации территории к югу от Дамаска.

"В результате интенсивных действий [Израиля] было установлено прекращение огня, и сирийские войска отошли к Дамаску. Это прекращение огня, достигнутое силой. Мы достигаем мира через силу, спокойствия через силу, безопасности через силу - на семи фронтах", - сказал Нетаньяху в ходе видеообращения, которое было распространено его канцелярией.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что удары Израиля по Сирии неприемлемы.

Парламент Турции принял резолюцию, в которой решительно судил атаки Израиля на Сирию и заявил о поддержке сирийского народа.

"Мы самым решительным образом осуждаем подлые нападения Израиля на Сирию, в том числе на Дамаск. Мы вновь заявляем о поддержке сирийского народа", - говорится в документе.

"Израиль, попирая Устав ООН, нормы и принципы международного права, открыто нарушает территориальную целостность Сирии. Его новая агрессия направлена на то, чтобы отвлечь внимание от геноцида, который он совершает против палестинского народа, на дестабилизацию Сирии и всего региона. Молчание международного сообщества поощряют эту беззаконную и безрассудную агрессию Израиля", - отмечается в документе.

Востоковед, турколог, кандидат исторических наук Станислав Тарасов полагает, что «друзы для удара по Дамаску были предлогом. Удар направлен на срыв секретных переговоров между израильским руководством и Аш-Шараа, руководителем Сирии. Задача - предоставление автономии курдам, друзам, алавитам, затем арабский статус, затем дистанцирование от Турции, и видимо сирийское руководство не приняло это условие. И тогда Израиль решил ударить по плану Трампа, потому, что именно американский президент стоит за этим переговорным процессом. Он признал сирийский режим, снял санкции, а Израиль считает, что сирийский режим недееспособен, нелегитимен и не контролирует ситуацию. В итоге накануне произошел удар по непонятно каким-то друзам и ответная реакция Израиля по Дамаску. Все звенья одной цепи».

Эксперт считает, что в этих условиях «существует угроза прямого столкновения Израиля и Турции, но если только там поднимутся курды. Дело в том, что сирийские курды отреклись от Рабочей партии Курдистана. С другой стороны, сирийские курды отказались входить в центральное правительство ( Сирии - прим. ред. ), требуют федерализации, смены флага и тд. Поэтому если Израилю удастся создать автономию друзов, то следующими будут курды. И Турция окажется в сложной ситуации, поскольку сирийские курды считают, что урегулирование в Сирии должно проходить по иракскому сценарию: курды имеют в Ираке автономию. Это неприемлемо для Турции. Так что ситуация сложная, и на чьей стороне окажется Трамп, который одновременно блефует и с Турцией, и с Израилем, не ясно».