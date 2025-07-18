Reuters: Украине с начала года в рамках чешской инициативы передано 850 тыс. снарядов

Украине в рамках чешской инициативы было передано с начала текущего года 850 тыс. крупнокалиберных снарядов. Об этом информировало агентство Reuters, ссылаясь на данные Минобороны Чехии.

Уточняется, что из общего количества поставленных Киеву артиллерийских снарядов 320 тыс. составляют боеприпасы калибра 155 мм.

В прошлом году Украина получила по чешской инициативе 1,5 млн артиллерийских снарядов, среди которых было 500 тыс. единиц калибра 155 мм.

После 24 февраля 2022 года Чехия инициировала закупку в третьих странах боеприпасов для ВСУ за счет государств Запада. К ней, по данным западноевропейских СМИ, присоединились порядка 20 стран.