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Чернышенко: развитие туризма в России призвано компенсировать интерес к загранице
17 июля 2025 / 18:01
Чернышенко: развитие туризма в России призвано компенсировать интерес к загранице
© Сергей Пятаков/ POOL/ ТАСС

Развитие туризма в России должно компенсировать годами навязываемый интерес к отдыху за границей. Такое мнение выразил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью телеканалу "Россия-24".

"Своим внутренним рынком мы должны компенсировать годами навязанный нам интерес к загранице. Была навязана модель успеха, что, если ты успешный, значит, ты должен выехать за границу и отдыхать там. Туда ты приезжаешь и сталкиваешься иногда с разными неожиданностями - например, слабой защищенностью. Но самое главное, там нет нашей русской души", - отметил он.

Вице-премьер связал это навязывание интереса с колониальной политикой стран, у которых национальное благосостояние строилось на российских туристах.

По его словам, Крым в его личном рейтинге - лучшее место для туризма в России, инфраструктура там активно развивается. "Это сосредоточение какое-то невероятных исторических мест, наших славных мест, историй победы российского оружия. И там огромное количество достопримечательностей, природа просто невероятная", - указал Чернышенко.

Он также обратил внимание на туристический потенциал Сибири. Там есть все виды туризма, в числе которых вице-премьер выделил гастрономический и промышленный туризм. "Нужно сюда обязательно приехать и самим попробовать", - подчеркнул он. 

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