Володин отметил, что в 2024 году гражданства лишили около 200 уклонистов

В 2024 году порядка 200 человек, которые не встали на воинский учет, были лишены приобретенного гражданства РФ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее депутаты нижней палаты парламента приняли во втором и третьем чтениях проект закона о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства.

"Задумайтесь, гражданином страны хочет быть, а защищать страну не хочет, на учет воинский не встает. Где такое видано? В какой стране?" - указал Володин.

Это предполагает, что иностранцы при получении гражданства "принимают это обязательство сразу", то есть обязаны в случае опасности прийти на призывной пункт и защитить страну, подчеркнул он. "А те, кто к нам приехал? До военкомата не дошли, на воинский учет не встали. Итог - мы приняли норму. За прошлый год лишили гражданства таких уклонистов 198 человек", - отметил председатель ГД.