Дело высокопоставленных педофилов сотрясает Вашингтон

Президент США Дональд Трамп заверил, что не возражает против публикации дополнительных данных из дела крупного американского финансиста Джеффри Эпштейна, который был в свое время уличен в растлении несовершеннолетних и иных тяжких преступлениях подобного рода и якобы покончил с собой несколько лет назад. При этом американский лидер уточнил, что такие сведения должны быть достоверными.

Беседуя с журналистами на Южной лужайке Белого дома, Трамп заявил, что хотел бы видеть прозрачность в деле Эпштейна. "Я бы тоже хотел это увидеть", - сказал президент США, отвечая на вопрос о транспарентности. "[Но] очень важна достоверность. По таким моментам нужны улики, вызывающие доверие", - отметил Трамп.

По словам президента, он выступает за то, чтобы дальнейшие решения на этот счет принимала министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди. "Решать надо ей самой. Ей следует обнародовать все, что она сочтет достоверным", - заявил президент США. Он отрицательно ответил на вопрос о том, уточнила ли Бонди, упоминалось или нет его имя в деле Эпштейна. "Нет, нет", - сказал Трамп.

6 июля портал Axios сообщил, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных фигур со стороны Эпштейна, наличия списка его клиентов, а также каких-либо подтверждений версии о его убийстве. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что списка клиентов Эпштейна, о котором фактически упоминала ранее Бонди, не существует. Бонди затем дала дополнительные пояснения, из которых, по сути, следовало, что она неточно выразилась, что она имела в виду все документы по делу Эпштейна, но не подтверждала существование перечня его клиентов. При этом сам Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании в прошлом году неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории.

Уточнения Трампа, Бонди и других должностных лиц администрации США вызвали бурю негодования среди значительной части сторонников нынешнего американского президента. Эти избиратели требуют публикации полной информации по делу Эпштейна. Илон Маск, который до недавних пор был одним из советников Трампа, призвал главу американской администрации обнародовать все материалы по делу Эпштейна.

Следом Трамп заявил, что потерял веру в некоторых своих сторонников из-за разногласий по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром, наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой.

У американского лидера поинтересовались, как он относится к своим сторонникам, которые не разделяют его позицию по делу обвиненного в растлении малолетних и покончившего с собой Эпштейна. "Я потерял веру в определенных людей, потому что их одурачили демократы", - заявил Трамп. При этом он в очередной раз возложил на своих политических оппонентов из Демократической партии ответственность за фабрикацию версии о существовании дополнительных документов по делу Эпштейна.

"Это мистификация демократов. А некоторые глупые республиканцы угодили к ним в ловушку", - продолжил Трамп, отметив, что "демократы ни на что не годятся". По словам президента, американские СМИ, "вместо того, чтобы говорить о достижениях" действующей администрации "тратят время на этого парня [Эпштейна], у которого, очевидно, были проблемы".

6 июля портал Axios сообщил, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных фигур со стороны Эпштейна, наличия списка его клиентов, а также каких-либо подтверждений версии о его убийстве. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что списка клиентов Эпштейна, о котором фактически упоминала ранее министр юстиции США Пэм Бонди, не существует. Бонди затем дала дополнительные пояснения, из которых, по сути, следовало, что она неточно выразилась, что она имела в виду все документы по делу Эпштейна, но не подтверждала существование перечня его клиентов. При этом сам Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании в прошлом году неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов отмечает, что «для репутации Трампа дело Эпштейна довольно серьезно в связи с тем, что он обещал разобраться с ним и публиковать все данные. Сейчас уклончивая позиция Трампа вызвала всплеск негодования у его базового электората. Поэтому он вынужден пойти навстречу требованиям публикации во избежание раскола среди своих сторонников. Но при этом он видимо будет идти на всякие уловки».

По словам эксперта, «то, что Трамп сразу не пошел на публикацию этих материалов, уже повредило ему. Но пока мы видим, что электорат Трампа довольно предан ему. Поэтому тот факт, что он пошел навстречу требованиям, говорит о неготовности Трампа все-таки работать на удержание своей истории даже ценой каких-то компромиссов и, возможно, подрыва репутации кого-то из близких ему людей, если они будут фигурировать в этих списках. Поэтому надо посмотреть за развитием событий и что Трамп будет в связи с этим говорить».