Зеленский предложил Трампу купить украинские технологии БПЛА

Владимир Зеленский в интервью газете The New York Post рассказал, что предложил президенту США Дональду Трампу сделку по обмену технологиями в области беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, стороны "рассматривают "мегасделку", в рамках которой США приобретут проверенные в боевых условиях украинские беспилотники в обмен на согласие Киева закупить у Вашингтона ряд вооружений". "Эта технология нужна американскому народу, и ее нужно иметь в своем арсенале", - подчеркнул Зеленский.

Как отмечает издание со ссылкой на экспертов, "технологии США значительно отстают от российских и китайских, а американские солдаты плохо подготовлены к применению БПЛА или защите от тех типов устройств, которые выпускают противники".

В понедельник Трамп объявил, что Вашингтон решил и дальше передавать оружие и военную технику Украине, если Европа будет финансировать такие поставки. Координировать этот процесс будет НАТО. После этого состоялся телефонный разговор американского лидера с Зеленским.