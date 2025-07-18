Слуцкий напомнил американскому генералу о ядерной доктрине РФ

Нападение НАТО на Калининградскую область повлечет за собой контрмеры со стороны России, предусмотренные в том числе ядерной доктриной страны. На это обратил внимание глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя слова командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью.

Как ранее сообщило издание Defense News, Донахью выступил с утверждением о том, что Калининградская область со всех сторон окружена странами - сторонниками НАТО, поэтому у войск альянса якобы есть возможность "стереть ее с лица земли за неслыханные сроки".

"Нападение на Калининградскую область равносильно нападению на Россию со всеми соответствующими ответными мерами, предусмотренными в том числе ядерной доктриной РФ. В этом американский генерал должен четко отдавать себе отчет, бросаясь подобными заявлениями", - отметил российский политик в беседе с ТАСС.

По его словам, рассуждения об атаке на Калининградскую область - "план по развязыванию Третьей мировой войны с переходом в глобальное противостояние, где победителей не будет". "НАТО сегодня представляет угрозу мировой безопасности и стабильности", - полагает Слуцкий.