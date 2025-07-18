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Общество
Президент РФ поручил создать в вузах регионов "центры новых возможностей"
17 июля 2025 / 18:59
© Михаил Метцель/ ТАСС
В региональных университетах и колледжах в 2025-2026 годах будут созданы "центры новых возможностей". Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.
Правительству во взаимодействии с АНО "Россия - страна возможностей" и администрацией регионов поручено "обеспечить создание в 2025-2026 годах центров новых возможностей в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, в том числе на базе центров компетенций".
Президент ждет доклада о работе до 1 декабря - 2025 и 2026 года.
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