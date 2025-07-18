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Мерц: Киев вскоре получит дальнобойные системы за счет промышленной кооперации
17 июля 2025 / 19:16
Мерц: Киев вскоре получит дальнобойные системы за счет промышленной кооперации
© ddp/ Sven Simon via Reuters Connect/ТАСС

Украина вскоре получит дальнобойные системы, в том числе в рамках промышленной кооперации. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне.

"Безусловно, мы детально обсудили военную поддержку Украины. И речь идет не только о противовоздушной обороне, но и о способности Украины лучше обороняться даже с помощью дальнобойных систем. Мы называем это long range fire", - отметил глава кабмина ФРГ. "Киев вскоре получит дальнейшую масштабную поддержку в этом направлении. В том числе за счет промышленной кооперации, которую мы заключили с Украиной", - указал он, добавив, что не будет раскрывать деталей.

"Однако в ближайшие недели и месяцы Украине будет оказана гораздо более существенная поддержка с помощью таких систем", - подчеркнул Мерц.

Ранее Стармер и Мерц подписали двусторонний договор о дружбе и сотрудничестве. Правительство Великобритании информировало о том, что в рамках достигнутых договоренностей Лондон и Берлин, в частности, разработают новые ракеты с дальностью полета свыше 2 тыс. километров в следующем десятилетии. Стороны также расширят сотрудничество по борьбе с нелегальной миграцией.

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