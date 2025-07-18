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Политика
Эрдоган заявил, что Израиль является террористическим государством
17 июля 2025 / 19:37
Эрдоган заявил, что Израиль является террористическим государством
© EPA-EFE/ Malton DIBRA/ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль является террористическим государством, подчеркнув, что его страна не допустит расчленения соседней Сирии, передает телеканал TRT Haber.

"Израиль - это террористическое государство, не признающее прав и принципов", - сказал он в обращении к нации по итогам заседания правительства, которое прошло под его председательством.

"За минувшие два дня под предлогом ситуации с друзами Израиль перенес свои преступные действия на соседнюю к нам Сирию. На сегодняшний день агрессия еврейского государства является самой большой проблемой для нашего региона. Те, кто последует примеру Израиля, рано или поздно поймут, что крупно ошибались. Так же как мы не позволяли дезинтеграции Сирии вчера, мы не допустим этого ни сегодня, ни завтра. Наша фундаментальная политика заключается в защите территориальной целостности и единства Сирии", - указал Эрдоган.

Обострение ситуации на юге Сирии началось 13 июля, когда в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами арабских племен и отрядами самообороны горцев-друзов. Во вторник сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, объясняя это намерением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в Дамаске. 

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