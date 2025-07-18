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Профиль иностранца объединит нужные сведения о каждом мигранте
17 июля 2025 / 19:51
Профиль иностранца объединит нужные сведения о каждом мигранте
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Цифровой профиль иностранца объединит в себе всю необходимую информацию о каждом мигранте. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания профильной межведомственной комиссии.

"Следующим важным шагом должно стать создание цифрового профиля иностранного гражданина, который будет содержать все сведения о том или ином мигранте", - указал он.

Медведев отметил, что в ближайшее время российские власти должны принять нормативные акты с тем, чтобы цифровой профиль иностранца заработал летом следующего года.

Цифровой профиль иностранца - информационный ресурс, который будет содержать биометрические данные каждого иностранного гражданина и персональные данные. Соответствующая мера была разработана в рамках второго этапа эксперимента по въезду и выезду мигрантов.

Первый этап предусматривал, что иностранцы, въезжающие в Россию через международные аэропорты Москвы, Московской области и автомобильный пункт пропуска в Оренбургской области, с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026 года должны будут сдавать биометрические данные в пунктах пропуска.

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