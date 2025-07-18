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Орбан считает, что для урегулирования на Украине нужна встреча Путина и Трампа
17 июля 2025 / 20:08
Орбан считает, что для урегулирования на Украине нужна встреча Путина и Трампа
© AP Photo/ Denes Erdos/ТАСС

Конфликт на Украине может быть урегулирован только в случае соглашения между Москвой и Вашингтоном и при условии личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Соответствующую точку зрения изложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Ultrahang.

Политик отметил, что, на его взгляд, конфликт не прекратится, пока Путин и Трамп "не сядут за стол переговоров и между ними не будет достигнуто соглашение". Эти договоренности, по его мнению, должны представлять собой "масштабной пакет", который будет касаться не только Украины, но и "таких вопросов, как цены на энергоносители, доступ к российским рынкам, экономические санкции, контроль над вооружениями".

Орбан также выразил надежду, что российско-американское соглашение будет достигнуто до того, как истекут 50 дней, отведенные для этого Трампом, и вступит в силу его угроза применить импортные пошлины в размере 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров. "В этом случае у Венгрии будут проблемы", - указал он.

Вместе с тем глава венгерского правительства подтвердил, что видит свою задачу в том, чтобы не допустить втягивания Венгрии в конфликт на Украине и способствовать его мирному урегулированию. Он подчеркнул, что всегда старался "представить аргументы в пользу мира" на встречах и при общении с президентами России и США, когда у него появлялась такая возможность. 

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