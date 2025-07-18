Медведев заявил, что все КПП на границе нужно оснастить биометрическим оборудованием

Эксперимент по правилам въезда мигрантов в Россию нужно готовить к масштабированию на всю страну. Об этом заявил в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ его зампредседателя Дмитрий Медведев.

"В ближайшее время необходимо принять нормативные акты, необходимые для реализации эксперимента в масштабах России. Нужно провести подготовку к масштабированию результатов эксперимента на всю территорию страны", - отметил он.

"Речь идет, в первую очередь, о технологических вопросах и технической стороне темы в целом - то есть об оснащении всех пунктов пропуска биометрическим оборудованием", - указал зампред СБ РФ.

Он также напомнил о поручении президента РФ создать цифровой профиль мигранта до 30 июня 2026 года. "В ближайшее время нужно принять нормативные акты этого указа", - подчеркнул Медведев.