США введут санкции против России без сделки по Украине через 50 дней

Администрация США применит в отношении РФ торговые пошлины и вторичные санкции, если в течение 50-дневного срока Москва не согласится на прекращение огня или сделку по Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Как ясно дал понять президент США Дональд Трамп, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или мирное соглашение, если Россия откажется юридически согласиться на прекращение огня, то она столкнется с очень высокими тарифами, а также с вторичными санкциями", - сказала Ливитт в ходе регулярного брифинга для журналистов.

"Так, страны, которые покупают нефть у России, также будут подвергнуты санкциям. И, несомненно, это нанесет серьезный ущерб российской экономике. При этом я отмечу, что президент очень хочет, чтобы эта война закончилась дипломатическим решением", - указала она.

В понедельник Трамп выступил в Белом доме с анонсированным заявлением по украинскому урегулированию. В присутствии генсека НАТО Марка Рютте он заявил, что "разочарован" РФ и лично ее президентом, а также объявил о решении и дальше поставлять оружие и военную технику Украине, если Европа при координации НАТО будет финансировать такие поставки.

Вместе с тем американский лидер сообщил, что США введут импортные пошлины в размере порядка 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.