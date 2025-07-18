Румынский опыт для Японии?

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Накануне эпического поражения правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) правительство страны утверждает, что зафиксировало иностранное вмешательство в предстоящие выборы в верхнюю палату Парламента.

Как заявил в среду заместитель генерального секретаря кабинета министров Кадзухико Аоки, ложная информация, связанная с выборами, распространяется иностранными организациями через социальные сети. Правительство усилило бдительность, подозревая, что такая деятельность направлена на то, чтобы повлиять на выборы в Палату советников, которые состоятся в воскресенье.

«За рубежом были случаи, когда ложная информация распространялась в рамках мер по оказанию влияния на общественное мнение в одной стране и созданию благоприятной информационной среды для другой страны», — заявил Аоки на пресс-конференции. Он сказал, что Япония «будет оперативно отслеживать соответствующие события и при необходимости информировать общественность и предостерегать её от распространения дезинформации».

По словам представителя правительства, несколько частных компаний, занимающихся сбором данных, и другие организации изучили посты с критикой японского правительства, которые распространялись в социальных сетях, и обнаружили, что их распространяли иностранные силы с помощью ботов - цифровых инструментов, которые могут автоматически выполнять повторяющиеся задачи. Считается, что некоторые из этих постов неоднократно репостили или они набирали много «лайков». Утверждается, что среди ботов были те, которые разжигали разногласия между Японией и США.

Ранее министр по вопросам цифровой трансформации Масааки Тайра также заявил, что за рубежом были зафиксированы случаи иностранного вмешательства в выборы, и подобные действия были подтверждены в отношении выборов в верхнюю палату парламента. «Необходимо внимательно следить за ситуацией», — сказал Тайра на пресс-конференции.

Опросы общественного мнения, опубликованные на этой неделе всеми ведущими СМИ Японии, показывают, что ЛДПЯ по итогам выборов, назначенных на 20 июля, утратит большинство в верхней палате парламента страны. В октябре прошлого года она уже потеряла большинство в нижней – основной – палате парламента, что положило начало размыванию доминирующего положения партии на политической сцене Японии. Провал на предстоящих выборах еще более ослабит позиции консерваторов в высшем законодательном органе страны, даст возможность оппозиции активно тормозить все инициативы ЛДПЯ и значительно более интенсивно критиковать «коалицию меньшинства», в которую помимо ЛДПЯ входит также небольшая партия «Комэйто».

Ожидаемый провал на выборах может также привести к политическому кризису как в стране, так и в самой партии в связи с возможной отставкой премьер-министра и лидера партии Сигэру Исиба. Крах кабинета Исиба, который был избран главой правительства в октябре прошлого года, может напомнить о «премьерской чехарде» прошлого десятилетия, отрицательно сказавшейся на международной репутации Японии.

Да и время для этого весьма неподходящее, поскольку Токио ведет критические для будущего своей экономики переговоры с администрацией Трампа по вопросу тарифов на японский экспорт в США. Трамп уже объявил, что намерен с 1 августа обложить японские автомобили пошлиной в размере 27,5 проц. Под повышение подпадут также сталь и алюминий. А в недалекой перспективе маячат чудовищные тарифы на японские лекарства. Между тем перспектив, что японцам удастся добиться поблажек, крайне мало, поскольку дополнительные поступления от повышенных таможенных платежей уже начали пополнять бюджет США, который испытывает трудности в связи с введением Трампом различных налоговых льгот для бизнеса и населения страны. В Токио понимают, это может окончиться рецессией и дальнейшей утратой Японией, десятилетиями строившей свое благополучие на экспорте, статуса передовой экономической державой мира.

Крайне сильно влияют на предвыборные позиции ЛДПЯ и цены на рис, выросшие за последний год вдвое. Правительство предпринимает титанические усилия, чтобы переломить тенденцию, однако проблема носит структурный характер, и оптимистические «сводки с полей и прилавков» - скорее заслуга пиарщиков. Да и общий рост цен на продовольствие весьма заметен.

Буквально накануне выборов ситуацию сильно подпортила и оппозиция, выдвинувшая проблему трудовых мигрантов. Этногомогенная Япония до последнего воздерживалась от импорта рабочей силы, но прогрессирующий демографический кризис и старение населения сделали свое дело. Сейчас в Японии с населением около 123 млн человек около 3,7 трудовых мигрантов, занятых в основном в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, медицинском и социальном обслуживании. Вкупе с примерно таким же числом иностранных туристов, которых весьма эффективно завлекает Страна восходящего солнца, это в моменте почти 6 процентов населения. Это оказалось много для коренного населения страны, которая всегда жила обособленно.

Помимо банального бытового национализма японцев раздражает пренебрежение иностранцев к местным правилам поведения, культивирующим сугубую деликатность в общественных местах. А то аварию на дороге устроят, или велосипед украдут, а то и еще чего похуже. Отмечен и рост цен на недвижимость, особенно на квартиры в крупных городах, интересных азиатским нуворишам. Как показали последние опросы, избиратели вменяют эту проблему в вину правительству ЛДПЯ, которое на днях спешно объявило о создании специального штаба по проблемам мигрантов.

Трамп, цены, мигранты – все это скорее всего объективно подкосит правящую коалицию на выборах в ближайшее воскресенье. Поэтому неудивительно, что правительство уже сейчас начало поиски крайних. Притом поисками за рубежом, как это повелось еще со времен победы Трампа на президентских выборах в 2016 году.

Тогда много шуму наделал деза о российском вмешательстве на выборах в интересах Трампа. Руку приложило ФБР и ЦРУ, вбросивших в СМИ США фейковые материалы. Теперь правда вскрылась – вмешательство не было, а была травля нового президента. Заведено уголовное дело. Бывшие руководители ЦРУ и ФБР Джон Бреннан и Джеймс Коми должны заплатить за свою бесчестность, заявил Трамп. «Скажу вам: они очень бесчестные люди. Думаю, они страшно нечисты на руку. И, возможно, они должны за это заплатить», - сказал глава американской администрации, отвечая на вопросы журналистов.

Но этот прецедент, похоже, мало кого останавливает. Прием о внешнем вмешательстве по-прежнему в ходу. Последний случай – отмена президентских выборов в Румынии под соусом вмешательства через соцсети. По этому поводу вице-президента США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции, назвал «неубедительными» подозрения разведывательной службы и заметил: «если ваша демократия может быть разрушена несколькими сотнями тысяч долларов за цифровую рекламу из другой страны, значит, она не была очень сильной с самого начала».