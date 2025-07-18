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Орбан заявил, что не видит никакой угрозы для Европы со стороны России
17 июля 2025 / 21:13
Орбан заявил, что не видит никакой угрозы для Европы со стороны России
© Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

Европа не должна опасаться нападения со стороны России, так как никаких причин для этого просто нет. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Ultrahang.

"Я вообще не вижу разумных причин, по которым Россия могла бы попытаться развязать войну против Западной Европы", - указал он.

Орбан также обратил внимание, что Россия является мощной ядерной державой, которую по определению победить нельзя, но она все равно уступает ЕС и НАТО по численности населения, расходам на оборону и совокупному военному потенциалу.

Вместе с тем, по его словам, в Североатлантическом альянсе действует принцип коллективной обороны, гарантирующий безопасность всех его участников. 

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