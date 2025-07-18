Орбан заявил, что не видит никакой угрозы для Европы со стороны России

Европа не должна опасаться нападения со стороны России, так как никаких причин для этого просто нет. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Ultrahang.

"Я вообще не вижу разумных причин, по которым Россия могла бы попытаться развязать войну против Западной Европы", - указал он.

Орбан также обратил внимание, что Россия является мощной ядерной державой, которую по определению победить нельзя, но она все равно уступает ЕС и НАТО по численности населения, расходам на оборону и совокупному военному потенциалу.

Вместе с тем, по его словам, в Североатлантическом альянсе действует принцип коллективной обороны, гарантирующий безопасность всех его участников.